Sunderland, Le Fée: "A Roma ero triste perché non mi divertivo. Ho scelto l'Inghilterra per Le Bris"

Enzo Le Fée è tornato a parlare della sua esperienza, negativa, alla Roma. Il centrocampista passato lo scorso gennaio al Sunderland, in Premier League sta ritrovando se stesso, anche grazie al tecnico che per primo ha creduto in lui: Regis Le Bris. Ecco le sue parole.

"Quando ero a Roma, ero un pochino triste perché non mi divertivo a giocare a pallone. E quando non mi diverto a giocare il mio calcio, divento triste. Volevo ritrovare la fiducia in me stesso e questo è il motivo per il quale ho scelto il Sunderland. Conosco Le Bris e so che avrebbe potuto darmi tutto ciò di cui avevo bisogno per dare il massimo in campo".

(theanalyst.com)