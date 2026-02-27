Sorteggio Europa League, a breve la Roma conoscerà la sua avversaria: una tra Bologna e Genk per i giallorossi

Tutto pronto per il sorteggio della fase finale dell'Europa League e dell'intero tabellone. Occhi puntati sulla Roma di Gasperini, qualificata tra le prime 8: i giallorossi affronteranno una tra Bologna e Genk, vittoriose nel turno playoff. La Roma giocherà la gara d'andata in trasferta il 12 marzo e quella di ritorno in casa una settimana dopo. Appuntamento alle 13 per il sorteggio.