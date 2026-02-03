Sicurezza negli stadi, i dati del Ministero dell'Interno: -44,5% di partite con feriti nel 2025, -28% gli incidenti

Il Viminale ha riportato alcuni dati positivi sulla sicurezza negli stadi. Secondo un report diffuso dal Ministero dell'Interno, nel corso del 2025 si è registrato un netto calo degli episodi di violenza legati alle partite di calcio in Italia. Il miglioramento riguarda tutti gli indicatori di sicurezza monitorati su un totale di 2.313 incontri, tra campionati professionistici, coppe e dilettanti.

I dati evidenziano una "significativa riduzione dei match nel corso dei quali si sono verificati incidenti", passati da 191 nel 2024 a 138 nel 2025 (-28%). Ancora più marcato il calo delle partite con feriti, scese da 90 a 50 (-44,5%).

Un dato particolarmente rilevante riguarda il personale delle forze dell'ordine: il numero dei feriti tra gli agenti di polizia si è praticamente dimezzato, passando dai 177 del 2024 agli 88 del 2025 (-50%). "Questi risultati - sottolinea il Viminale - confermano l'efficacia delle strategie di prevenzione adottate", assicurando che l'impegno per garantire eventi sportivi sempre più sicuri continuerà.