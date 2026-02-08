Serie A, Juventus-Lazio 2-2: i bianconeri pareggiano all'ultimo respiro con Kalulu

Pareggio all'ultimo respiro fra Juventus e Lazio. La squadra di Sarri era passata in vantaggio, doppio, con i gol di Pedro nel primo tempo e Isaksen a inizio ripresa. McKennie ha accorciato le distanze al 59' e la gara sembrava indirizzata verso un sorprendente ko interno per i bianconeri, ma al 96' Kalulu ha trovato il gol del definitivo 2-2. La Juventus è al momento a +3 sulla Roma, con una gara in più.