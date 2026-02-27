Serie A, date e orari dalla 28esima alla 30esima giornata: Como-Roma il 15 marzo alle 18 (COMUNICATO)

La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari dalla ventottesima alla trentesima giornata. Le partite che la Roma dovrà affrontare in questi turni sono Genoa, Como e Lecce. Tutte e 3 le sfide sono state fissate di domenica alle 18:00. Ecco il programma completo.
Ventottesima giornata
Venerdì 6 marzo
20:45 | Napoli – Torino
Sabato 7 marzo
15:00 | Cagliari – Como
18:00 | Atalanta – Udinese
20:45 | Juventus – Pisa
Domenica 8 marzo
12:30 | Lecce – Cremonese
15:00 | Bologna – Verona
15:00 | Fiorentina – Parma
18:00 | Genoa – Roma
20:45 | Milan – Inter
Lunedì 9 marzo
20:45 | Lazio – Sassuolo
Ventinovesima giornata
Venerdì 13 marzo
20:45 | Torino – Parma
Sabato 14 marzo
15:00 | Inter – Atalanta
18:00 | Napoli – Lecce
20:45 | Udinese – Juventus
Domenica 15 marzo
12:30 | Verona – Genoa
15:00 | Pisa – Cagliari
15:00 | Sassuolo – Bologna
18:00 | Como – Roma
20:45 | Lazio – Milan
Lunedì 16 marzo
20:45 | Cremonese – Fiorentina
Trentesima giornata
Venerdì 20 marzo
18:30 | Cagliari – Napoli
20:45 | Genoa – Udinese
Sabato 21 marzo
15:00 | Parma – Cremonese
18:00 | Milan – Torino
20:45 | Juventus – Sassuolo
Domenica 22 marzo
12:30 | Como – Pisa
15:00 | Atalanta – Verona
15:00 | Bologna – Lazio
18:00 | Roma – Lecce
20:45 | Fiorentina – Inter
(legaseriea.it)