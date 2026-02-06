Sabatini: "Il ritorno di Totti in società? Scelta bellissima, ma deve avere un ruolo definito"

TMW.COM - Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'intervista al portale che si occupa di calciomercato e tra i vari temi trattati si è soffermato sul possibile ritorno di Francesco Totti in società. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa ne pensa del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma?

"Dal mio punto di vista sarebbe una scelta bellissima ed opportuna. Perché? Per il campione che è stato e per quello che ha rappresentato. Io credo che dello spazio per lui nella Roma ci dovrà sempre essere".

In che ruolo lo vedrebbe in giallorosso?

"L'importante è che sia un rientro con un ruolo definito, con un taglio tecnico e non di mera rappresentanza".