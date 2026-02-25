Romondini (All. Montespaccato): "Gasperini chiedeva intensità e ritmo. I nuovi hanno qualcosa in più"

RADIO ROMANISTA - Fabrizio Romondini, allenatore del Montespaccato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica per commentare il test amichevole nel quale si sono messi in mostra alcuni dei nuovi talenti a disposizione di Gasperini. Ecco le sue parole:

Com'è andata con Gasperini?

"Una chiacchierata di calcio, bella. Si può solo imparare dal mister".

Durante una partita così, chiede comunque tanto ai suoi?

"Sicuramente chiede intensità, anche se sta giocando contro una squadra di livello inferiore. Chiedeva ritmo, cross, in modo più soft ma facendo arrivare il messaggio ai giocatori. Penso che sia la base di ciò che sta facendo: sa arrivare nel modo giusto e nel momenti giusto".

Il portiere non è passato inosservato!

"Riccardo (Tassi, ndr) ha giocato tanti anni alla Roma. E' stato sfortunato, è ancora giovane ma ha avuto due infortuni al crociato destro e altrettanti a quello sinistro. Ha fatto vedere belle cose ieri".

Chi ti ha impressionato di più tra i nuovi?

"Sono giocatori che ancora devono mostrare tanto. Ieri non era un test attendibile, le loro qualità sono superiori rispetto alle nostre. Li ho visti non nel meccanismo di Gasperini, ma ripeto, è un'amichevole del martedì e non si possono fare giudizi. Hanno qualcosa in più, ma devono dimostrarlo e non in partitella".

Andando oltre, una battuta su Roma-Juve: è fondamentale per le ambizioni di Champions. Come ci arrivano i giallorossi?

"Ho visto una Roma parzialmente mentalizzata e concentrata, non superficiale, che doveva fare un allenamento tanto per. Non ho visto atteggiamenti sbagliati questo mi è piaciuto e a trasmetterlo è stato Gasperini. La squadra era motivata, voleva correre e non si preoccupava dell'avversario, cercando giocate e ciò che va fatto la domenica. Si è vista serenità. Quella di domenica è una partita fondamentale, che arriva nel momento giusto: a livello morale, la Juve non sta bene come la Roma, che è più entusiasta. Poi, la partita è una cosa a sé".

