Roma-Cagliari, GASPERINI: "Questa squadra reagisce sempre. Se andremo in Champions, ci arriveremo all'ultima giornata. Malen? Farà tanti gol..."

Al termine della sfida vinta contro il Cagliari, ha parlato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Le sue parole:

GASPERINI A SKY

Un solo tiro concesso..

"Ottima gara, primo tempo notevole. Questa squadra reagisce sempre, è entrata con grande forza e carattere. Ha giocato molto bene, peccato che nel primo tempo non abbiamo realizzato un gol in più. Il secondo non è stato intenso come il primo ma di ottimo valore”

Si aspettava questo impatto di Malen?

“Ero stra convinto, sono convinto che farà un sacco di gol. Dobbiamo essere bravi noi a servirlo bene e trovare un reparto di attacco importante che si sposi con le sue caratteristiche, che sono difficili da contenere. Ha un repertorio vasto”

Ha già martellato Malen? È stato paragonato a Van Basten

“Van Basten anche fisicamente era diverso. Con Vialli ha questa capacità di smarcarsi e attaccare la profondità, Nei movimenti è simile”

Sabato andrai a cena con Massara per San Valentino?

“Spero abbia di meglio ride (ndr,)

Smentiamo che sei cattivo?

“Ma chi lo dice (ride, ndr). Hanno terrore a farmi le domande? Fammi una domanda difficile…”

Come ha ritrovato Palestra, lo vorrebbe alla Roma?

"Palestra è un top, è un 2005. Abbiamo cominciato a farlo allenare con l'Atalanta da minorenne, poi è andato con l'Under 23 anche perché davanti aveva tanta concorrenza. La sua crescita è stata importante, l'esperienza gli è servita. Ora sta giocando da grande calciatore".

Che effetto va non avere interventi del Var?

“Bellissimo, per me sarebbe il massimo. Vuol dire che è filato tutto liscio. Non ci sono stati episodi e questa è una fortuna. Non c’era bisogno di telecamere, partita perfetta”

Con Malen siete all'altezza delle altre?

“Noi cerchiamo sempre di essere all'altezza, abbiamo agganciato la Juventus, il Napoli. Poco dietro c’è il Como e Atalanta, hanno tutti reparti offensivi qualificati, basta andare a vedere. Per noi è importante stare lì, abbiamo la speranza di crescere avanti e l’arrivo di Malen ci da molto di più. Speriamo di recuperare Hermoso, Dybala, Ferguson stesso. Per raggiungere certi traguardi serve un attacco efficace”

GASPERINI A DAZN

Che sensazioni le lascia la partita e Malen?

“Sul giocatore non ho dubbi, ce ne siamo accorti dai primi allenamenti. Gli stavo dicendo (a fine partita, ndr) che può fare tantissimi gol in campionato perché ha le caratteristiche necessarie e varietà per essere pericoloso. Dovremo essere bravi a sfruttarlo al meglio, giocare con qualità e di reparto, metterlo nelle condizioni di poter mettere in mostra il suo profilo. Ne trarrà vantaggio tutta la squadra.”

Sulla fascia c’è stato il lavoro di Wesley e Pellegrini nel tenere basso Palestra.

“Hanno giocato bene, sono due ottimi giocatori. Wesley è stato attento perché Palestra è straordinario a far ripartire l’azione. Wesley è un giocatore importante, un nazionale brasiliano. Wesley è un 2003, Palestra un 2005 e raggiungerà top club. Ma Wesley ha già una dimensione internazionale, non per niente gioca nel Brasile.”

Il prossimo mese è decisivo per la Champions? Ha incontrato Totti?

“No, non l’ho incontrato, ma l’ho percepito dal boato del pubblico. Sempre con questa Champions… posso dire che se avremo la forza di andare in Champions ci arriveremo probabilmente all’ultima giornata. Bisogna avere molta forza e carattere, superare i movimenti in cui ti perdi. Questa è una maratona, è sempre stato molto difficile arrivare in Champions.”

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Grande difesa con grandi numeri..

“Non avevo mai avuto questi numeri. Sicuramente è stata la forza di questa squadra, se riusciamo anche a diventare prolifici…è vero che chi prende pochi gol va avanti, ma se devi vincere devi fare gol. A parte Udine stiamo facendo meglio”

Zaragoza?

“Ha caratteristiche giuste, un giocatore che non avevamo come caratteristiche. Se ha spazi diventa pericoloso, anche nello stretto può saltare l’uomo e creare scompiglio. Bisogna conoscerlo meglio e portarlo ad una buona condizione, non solo per entrare ma anche per farlo giocare da subito".

La crescita di Ghilardi? La prova di Cristante e Pisilli?

“Ghilardi bene, è già da diverse partite. Può prendere può forza e continuità, tutti i giocatori calano, i giovani di più. In fase di gioco poteva osare di più, lo ha fatto una volta sola e bene, poi ha un po 'dubitato. Pisilli ha fatto una partita bellissima, Cristante siamo abituati. Pisilli ha recuperato tanti palloni e ne ha sbagliati pochi. Con un'energia straordinaria, questo ragazzo corre per 4”

La Roma è pronta?

“Sono state poche le giornate che non siamo stati all’altezza A gennaio siamo stati in grande emergenza, oggi avevamo fuori Hermoso, Dybala, giocatori di grande personalità e qualità. Abbiamo fatto un mese di emergenza. Hanno esordito tanti ragazzi giovani, questa sera abbiamo finito con Venturino e Arena, in questo mese è successo quasi sempre. Abbiamo ancora qualche settimana per presentarci al meglio delle energie, a gennaio abbiamo fatto 10 partite in 32 giorni, questi ragazzi non sono macchine, ogni tanto qualcosa steccano me l'impegno non manca mai. Con la settimana potente possiamo presentarci bene come questa sera”

Si aspettava questo Palestra?

"Sì, era un predestinato da subito. Ora giocando con continuità è cresciuto, a Bergamo ha esordito giovanissimo. Ha giocato in campionato a Bergamo, in Champions, anche con l'U23. Ora sta bruciando le tappe, ma lo sapevamo: è forte, tecnico, fisico, ha tutto. Oggi però ha incontrato un'altro bravo ragazzo: Wesley è un 2003 ed è nazionale brasiliano. Molto bello".