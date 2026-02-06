Riecco Totti, una bandiera per la Roma. Ranieri: "I Friedkin ci stanno pensando"



Francesco Totti potrebbe tornare alla Roma. «I Friedkin pensano al suo rientro - snocciola Claudio Ranieri, senior advisor della proprietà e garante della Roma, a Sky Sport - anche perché Francesco è davvero parte del club». [...]

La famiglia Friedkin, anche grazie a Ranieri, coltiva l'idea di riportare Totti a casa prima del centenario del club, in programma nel 2027: si ragiona insieme, ancor ain maniera primordiale, sul ruolo giusto.

Non solo semplice ambasciatore, Totti aspira a un incarico anche operativo e con precise deleghe nell'area tecnica: come Paolo Maldini, allora affiancato dall'attuale ds romanista Massara, negli ultimi fasti milanisti. [...]

(La Stampa)