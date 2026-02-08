Problema al piede per Hermoso. Tocca a Ghilardi. Dybala ancora out

C'è una sorta di filo rosso che unisce Ghilardi e il Cagliari. Due mesi fa-con alle spalle una sola partita da titolare da agostoa dicembre era stato il protagonista in negativo nella trasferta in Sardegna. Buttato nella mischia gli ultimi venti minuti nell'insolita posizione di esterno sinistro perse malamente il duello con Palestra e da un suo 'buco' difensivo arrivò il gol di Gaetano. Sono passati circa sessanta giorni e l'ex Verona in questo periodo ha pian piano iniziato a guadagnarsi la fiducia di Gasperini che vista l'assenza di Ndicka causa Coppa d'Africa lo ha schierato dal primo minuto sette volte nelle ultime otto tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Domani è chiamato ad un altro esame di maturità. Quasi sicuro il forfait di Hermoso. Lo spagnolo non si allena col gruppo da un paio di giorni a causa di un duro colpito subito sul collo del piede sinistro ad Udine. Ha ancora difficoltà a calciare e oggi effettuerà un provino decisivo.

Gasp, però, vorrebbe risparmiarlo in vista della partita col Napoli in programma la prossima settimana. Ghilardi parte avanti a Ziolkowski nelle gerarchie e domani basterà almeno un punto per diventare a tutti gli effetti un giocatore della Roma. [...]

IIl Messaggero)