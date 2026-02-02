Panchina d'Oro 2024/25: vince Conte. Gasperini secondo e Fabregas terzo

A Coverciano è andata in scena la 34esima edizione della Panchina d'Oro, titolo che celebra ogni anno i migliori allenatori del calcio italiano. Il primo classificato è stato Antonio Conte (20 voti su 47), il quale nella stagione 2024/25 ha alzato al cielo lo Scudetto sulla panchina del Napoli. Al secondo posto c'è Gian Piero Gasperini (6 voti e vincitore nelle annate 2018/19 e 2019/20), che ha trascinato l'Atalanta in Champions League e l'ha salutata al termine del campionato dopo nove stagioni. A completare il podio è Cesc Fabregas del Como (4 voti). I restanti 17 voti sono stati assegnati ad altri tecnici. Il premio è stato consegnato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina e dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.