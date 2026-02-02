Oriana Sabatini: "Mentirei se dicessi che sto bene. La bambina nascerà in Italia, è stato difficile accettarlo"

RESUMIDO - Oriana Sabatini racconta la gravidanza a una trasmissione argentina. La cantante e attrice, moglie di Paulo Dybala, ha parlato di sé e dell'ultimo periodo: "Mentirei se dicessi che sto bene. È un dolore cronico e nessuno mi aveva avvisato che sarebbe successo". Ancora: "La bambina nascerà in Italia. Prima di tutto perché voglio un parto naturale, se sarà possibile, e poi perché voglio che il padre sia qui. Nel calcio ci sono pochissimi giorni liberi e le vacanze arrivano solo a giugno o luglio. Di fatto, quindi, deve nascere qui. È stato difficile accettarlo, perché quando aspetti un figlio inizi a pianificare tutto, a sognare quel giorno. Non è facile sentirsi a proprio agio sapendo che intorno a te ci saranno persone che non parlano la tua lingua e che dovrò tradurre mentalmente quello che mi stanno dicendo mentre sto partorendo".