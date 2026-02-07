Olimpiadi Milano Cortina, Italia-Norvegia curling doppio misto: sugli spalti spunta un tifoso con la sciarpa della Roma (FOTO)

Dal 6 al 22 febbraio vanno in scena a Milano e Cortina d'Ampezzo i XXV Giochi olimpici invernali e tra le varie discipline c'è il curling doppio misto. La giornata odierna si è tinta di giallorosso: nel corso della sfida tra Italia e Norvegia, vinta 6-5 in rimonta dal duo Azzurro Constantini-Mosaner, è apparso sugli spalti dell'arena un tifoso con al collo una sciarpa della Roma.

(foto Account X ASR Supporter)

Segnalo fratello giallorosso alle Olimpiadi durante il curling. pic.twitter.com/VgTfWM22Cw — ? (@asrsupporter) February 7, 2026



