Olimpiadi, medaglia d'oro per la giallorossa Lollobrigida: i complimenti della Roma su X (FOTO)

Altra medaglia d'oro per Francesca Lollobrigida, pattinatrice e nota tifosa della Roma. Il club giallorosso su X si è complimentato con l'atleta per la vittoria con il seguente messaggio: "Ancora Francesca Lollobrigida, un’altra fantastica medaglia d’oro, questa volta nei 5000m. Congratulazioni!".
Ancora Francesca Lollobrigida, un’altra fantastica medaglia d’oro, questa volta nei 5000m?
Congratulazioni! ?#ASRoma #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/GpJpX2onVu
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 12, 2026