Olimpiadi, medaglia d'oro per la giallorossa Lollobrigida: i complimenti della Roma su X (FOTO)

12/02/2026 alle 18:38.
lollobrigida

Altra medaglia d'oro per Francesca Lollobrigida, pattinatrice e nota tifosa della Roma. Il club giallorosso su X si è complimentato con l'atleta per la vittoria con il seguente messaggio: "Ancora Francesca Lollobrigida, un’altra fantastica medaglia d’oro, questa volta nei 5000m. Congratulazioni!".