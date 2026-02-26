Clicky

Nuovo Stadio, Gualtieri: “Giornata importante per la Roma. Il nuovo impianto parla di futuro”

26/02/2026 alle 19:42.
gualtieri

Al termine della Giunta che oggi ha votato per la delibera del nuovo stadio della Roma, il Sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri ha parlato del nuovo impianto che dovrebbe nascere a Pietralata. Ecco le sue parole.

“Oggi per Roma è una giornata importante, il nuovo stadio della As Roma non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata. Abbiamo lavorato con determinazione perché questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno. È una scelta che guarda avanti e che rafforza la credibilità e la capacità di Roma di portare a termine interventi strategici per la città”.