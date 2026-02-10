Nkunku sui rumors di mercato: "Non ho mai pensato di andare via"

GASPORT - L'attaccante del Milan, Christopher Nkunku, ha raccontato al quotidiano milanese i retroscena relativi ai rumors che c'erano stati nel mercato di gennaio. Qui un paio di stralci

A gennaio era molto corteggiato, ma ha voluto fortemente restare al Milan. Perché?

«Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di 'aprire' ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan».



I rumors non l'hanno infastidita?



«Nel mio lavoro, se inizi ad ascoltare tutti, non puoi concentrarti su ciò che conta. Un giorno dicono che vai lì, un altro che vai là, ma tu sei una persona sola, non puoi essere ovunque… So dove voglio stare e pazienza se la gente parla».