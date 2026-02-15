Napoli-Roma, Beukema: "Diamo sempre tutto, abbiamo provato a vincere fino alla fine"

Al termine del match tra Napoli e Roma, finito 2-2, ai microfoni di DAZN si è presentato il difensore Sam Beukema. Ecco le sue parole.

BEUKEMA A DAZN

Cosa c’è adesso nello spogliatoio?

"Sentiamo il sostegno dei tifosi, diamo sempre tutto e anche oggi è stato così. Abbiamo provato a vincere questa partita fino alla fine, abbiamo dato tutto e rimontato due volte. Prendiamo questo punto in maniera positiva e continuiamo così".

Come sta Rrahmani? Che stagione stai vivendo?

"Non ho parlato con Rrahmani, spero che non sia niente di grave. La mia stagione? Mi sento bene, sono contento di essere qui. Ho firmato per 5 anni, voglio migliorarmi sempre".

Il tuo rapporto con Conte?

"Do sempre tutto in ogni allenamento e io provo a mettere in campo ciò che mi chiede. Abbiamo un bel rapporto. Devo continuare a migliorarmi e a dare il massimo".