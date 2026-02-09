Malen: quinta doppietta in carriera, 4 su 5 realizzate in casa

Donyell Malen si conferma l'uomo in più della Roma anche nella sfida contro il Cagliari. Con le due reti messe a segno all'Olimpico, l'attaccante olandese ha raggiunto un traguardo statistico rilevante, evidenziato dal portale di analisi sportiva Opta. Si tratta infatti della quinta doppietta in carriera per il classe '99 in uno dei cinque maggiori campionati europei. L'ultima marcatura multipla risaliva allo scorso 5 ottobre, quando Malen vestiva ancora la maglia dell'Aston Villa nel match di Premier League contro il Burnley.
Il dato sottolinea inoltre un particolare feeling del giocatore con le gare casalinghe: quattro di queste cinque doppiette sono state realizzate tra le mura amiche, confermando la tendenza dell'attaccante a esaltarsi davanti al proprio pubblico.
