Lazio, Fabiani si scaglia contro Raiola sul caso Romagnoli: "Agiremo per vie legali. Spiegherà tutto davanti a un magistrato"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, si scaglia contro l'agente di Alessio Romagnoli. Il dirigente biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sul caso legato alla permanenza del difensore, il quale aveva già salutato i tifosi per trasferirsi all'Al-Sadd ma alla fine è rimasto nella Capitale. Ecco l'attacco di Fabiani nei confronti di Enzo Raiola, procuratore del giocatore: "Ne ho sentite di tutti i colori e mi riserverò di agire per vie legali proprio per difendere la Lazio e l'onorabilità dei suoi tifosi. Ogni singolo tifoso deve avere la percezione che ci sono dei professionisti e degli impiegati che operano giorno e notte per il bene della Lazio. [...] Devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, l'unico ad usare il buonsenso: non credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, la mia convinzione è perché ha fatto delle considerazioni. Se lo ha rifiutato per una questione di principio gli fa ancora più onore. I signori entrati in questa vicenda hanno mentito circa i dettagli dell'operazioni, compreso Raiola, tutti dovranno spiegare davanti al magistrato se fossero al corrente o meno delle condizioni che ci avevano imposto. Dimostrano di essere ignoranti e arroganti. Mi assumo tutte le mie responsabilità. Se pensano che la Lazio è una vigna di cog***ni non passeranno, non posso tollerarlo. Non credo che nella storia ci sia un dirigente che abbia denunziato mediatori e presunti tali che volevano recare un danno al mondo Lazio. Ricordate che il popolo è vulnerabile, oggi ti porta in cielo ma come si accorge che lo prendi per il culo ti lascia. Spero che questo messaggio arrivi ai mercanti, interni ed esterni. Fino a quando ci sarà Fabiani nessuno sfrutterà la Lazio".