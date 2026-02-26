La Juve ancora contro gli arbitri. Comolli: "Fuori dalla Champions per un rosso incredibile. Designato un arbitro con 10 partite di Champions"

Il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions League, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha commentato l'esito della sfida contro il Galatasaray, criticando aspramente la direzione arbitrale. Intervenendo dal palco del Business Forum di Londra, il dirigente ha espresso tutto il suo dissenso per il cartellino rosso comminato al difensore Kelly. "Cercherò di non farmi sospendere anche dall'Uefa perché sono già squalificato dalla federazione italiana", ha esordito Comolli, "ma l'espulsione di Kelly è stata frustrante: con un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions". L'ad bianconero ha poi messo in discussione la designazione del direttore di gara portoghese Pinheiro: "Aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera e mi chiedo come sia possibile mandarlo a dirigere una partita con così tanto in gioco. Non mi sono ancora ripreso da questa partita, ci vorrà molto tempo".

Comolli ha voluto ringraziare la squadra e i tifosi per la reazione avuta durante e dopo la gara: "I tifosi sono stati straordinari, fantastici come i giocatori. È la prima volta che ho visto uno stadio applaudire la squadra dopo aver subito un gol. I ragazzi sono vivi e vogliono combattere".

Infine, il dirigente ha ribadito la piena fiducia nel progetto tecnico attuale: "Abbiamo bisogno di continuità, dobbiamo tenere lo stesso allenatore e la stessa strategia per più tempo. La squadra sta diventando unita grazie al lavoro di Spalletti: siamo sulla strada giusta, serve continuità per avere successo".