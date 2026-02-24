Juventus, Spalletti in vista del Galatasaray: "Bremer? Sarà convocato e può essere utilizzato"

Alla vigilia della sfida contro il Galatasaray, il tecnico Luciano Spalletti ha parlato delle condizioni di Yldiz e Bremer. Così sul turco: "Per noi lui è già un leader, un punto di riferimento. Questo perché lo fa vedere nella serenità che ha anche nei momenti difficili. Quella capacità di andare a esplorare cose nuove quando tutto sembra difficile. Ha la caratteristica del leader in campo, ma lo è anche dal punto di vista del carattere. Lo ha già fatto vedere. Lui ci vuole essere in tutte le maniere perché vuole giocare questa sfida. Oggi ha fatto un allenamento parziale, ma quando stavamo uscendo mi ha detto: 'Mister, io ci sono'. Lo voglio raccontare per spiegare la forza di questo ragazzo". Queste invece le parole sulle condizioni di Bremer: "Sarà convocato e può essere utilizzato. E anche lui fa parte di quella pasta lì... è pasta bianconera".

Sulla sfida contro la Roma: "Pesano allo stesso modo e sono tutte e due delle belle minacce, ma sono anche delle belle sfida. Io tutte le sere quando vado a letto saluto il passato e comincio a pensare a cosa dovrò fare il giorno dopo. Ora pensiamo a questa partita qui perché è una sfida difficile e insieme al nostro pubblico proveremo a fare tutto. Fino alla fine della partita proveremo a fare tutto".