Instagram, Muriel: "Lavorare con Gasperini? Tosto ma bello. Con me parlava in modo più tranquillo. Mi ha chiamato quando hanno vinto l'Europa League" (VIDEO)

Luis Muriel, ex attaccante dell'Atalanta di Gasperini, ha svelato i retroscena del suo rapporto con l'allenatore. Intervenuto nel secondo episodio di "WSA Confidential", format digitale della World Soccer Agency di Alessandro Lucci, l'attaccante colombiano ha raccontato il legame speciale costruito con il tecnico, offrendo un punto di vista personale e intimo.

Di seguito, le sue parole.

Com'è stato lavorare con Gasperini?

“È bello. È tosto ma è bello. Con lui ho avuto sempre un bel rapporto. Per come sono fatto io trovavo sempre il modo di farlo ridere o comunque di parlarci bene. Lui quando doveva dirmi qualcosa me lo diceva in una certa maniera. Vedevo magari tanti altri a cui a volte urlava le cose, mentre quando doveva parlare con me le diceva in maniera più tranquilla. E quindi in tutti quegli anni posso dire di avere avuto un bel rapporto con lui. Penso che sia nato tutto spontaneamente, è nato un rapporto così ed è andato avanti così”.

Il suo agente, Alessandro Lucci, ha descritto quel periodo come una svolta nella sua carriera: “Lì è nato il secondo tempo della carriera di Luis, in cui è diventato uomo, con un allenatore che lo ha migliorato sotto tutti gli aspetti pur non coccolandolo mai. Come dicevo prima, non era solo la coccola che contava ma la considerazione calcistica”.

C'è un episodio particolare che ricorda e che testimonia questo legame?

“Non è che Gasp non mi dicesse le cose: me le diceva, e molto spesso me le diceva, però non in quella maniera forte che poteva utilizzare con altri in altri momenti. Tanto che, dopo che sono andato via, quando hanno vinto l’Europa League ed erano sul pullman per la festa, non mi ricordo chi aveva il cellulare, mi hanno chiamato. Ero in America, mi hanno chiamato… Stavano festeggiando e lui ha voluto prendere il cellulare per salutarmi, e ha iniziato a farmi vedere la gente, dicendomi “Guarda, questo è tuo!”.



