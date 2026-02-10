Il retroscena di Shevchenko: "Nel 2008 sono stato vicino alla Roma, poi mi chiamò Berlusconi per farmi tornare al Milan"

PRIME SPORT - Andry Shevchenko è stato intervistato da Luca Toni nel programma "Fonemeni". L'ex attaccante ucraino ha anche svelato un retroscena di mercato, affermando di essere stato vicino alla Roma dopo l'esperienza al Chelsea nel 2008. Le sue parole: "Il club che mi voleva era la Roma. Mi aveva chiamato quando c'era Spalletti in panchina. E' stato un signore. Mi ha chiamato, abbiamo parlato di tutto. Ci ho pensato tanto soprattutto per il rapporto che si era creato con lui. Avevamo parlato di tutto ma dopo qualche giorno mi ha chiamato Berlusconi per farmi tornare al Milan."