IFAB, nuove regole dai Mondiali 2026: conto alla rovescia contro le perdite di tempo, VAR anche sul secondo giallo

L'IFAB (International Football Association Board) ha approvato un nuovo pacchetto di regole destinate a rendere le partite più veloci e con un maggior tempo di gioco effettivo. Le novità, che entreranno in vigore a partire dai Mondiali del 2026, introducono dei conti alla rovescia e sanzioni più severe per chi cerca di rallentare il gioco.

Una delle innovazioni principali riguarda le rimesse laterali e i rinvii dal fondo: se un giocatore impiegherà più di 5 secondi per rimettere il pallone in gioco, la rimessa passerà agli avversari, mentre nel caso di un rinvio dal fondo ritardato verrà assegnato un calcio d'angolo. Stretta anche sulle sostituzioni: il giocatore che esce avrà 10 secondi di tempo per lasciare il campo; in caso contrario, il sostituto potrà entrare solo dopo un minuto di gioco effettivo dalla successiva interruzione.

Cambia anche la gestione degli infortuni: chi riceverà assistenza medica in campo dovrà restare fuori dal terreno di gioco per almeno un minuto dopo la ripresa del gioco, una misura pensata per scoraggiare le interruzioni tattiche.

Importanti novità anche sul fronte VAR, che potrà intervenire in tre nuove situazioni: per un'espulsione derivante da un secondo cartellino giallo chiaramente errato (come nel recente caso di Kalulu in Inter-Juve), in caso di scambio di identità su un'ammonizione o un'espulsione e sull'assegnazione di un calcio d'angolo sbagliato, a patto che la revisione sia immediata.