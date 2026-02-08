Gasp all'assalto. Malen e Zaragoza per la Champions

Fuori i gol. E per produrne di nuovi ci vorrà probabilmente il vigore di chi non ha mesi e mesi di battaglie giallorosse nelle gambe. La Roma lancerà domani all'assalto del Cagliari dal 1' due degli ultimi rinforzi di gennaio: Bryan Zaragoza e Donyell Malen, l'esterno al debutto assoluto in Serie A e l'olandese che cerca il primo gol in un Olimpico soldout da giorni. [...]

Riparte la caccia ai gol, dunque, e con Zaragoza, Malen, Soulé, Pellegrini e Dybala c'è la speranza di invertire una tendenza negativa che negli ultimi mesi ha inevitabilmente reso più difficile il cammino della squadra nell'alta classifica, se è vero com'è vero che in queste prime 23 partite di campionato la Roma in ben sette occasioni è rimasta a secco, l'ultima proprio nella sconfitta di Udine di lunedì scorso (esattamente il 30,5%).

In passato, a questo punto del campionato, la Roma era rimasta così tante volte senza gol con Carlo Mazzone in panchina, nel 1994/95 (alla fine non segnò in 11 gare su 34). Ecco perché Gasp ha voluto rivedere a gennaio l'attacco (privo di Dovbyk e Ferguson ai box) immettendo forze nuove, a partire proprio da un centravanti di ruolo, Malen, che può peraltro vantare esperienza internazionale con le sue 49 presenze con l'Olanda (con 13 gol). [...]

(gasport)