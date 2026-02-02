Fair Play Finanziario, la Roma ha pagato 4,2 milioni di sanzione. Rischio multa per il costo della rosa nel 2025

La Roma fa i conti con il Fair Play Finanziario della UEFA. Dal bilancio consolidato del club, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, emergono aggiornamenti importanti sul rispetto dei parametri economici, con una multa da pagare per la stagione in corso e il rischio di una nuova sanzione il prossimo anno. Per quanto riguarda il Settlement Agreement quadriennale, la Roma ha comunicato di aver rispettato i target finanziari prefissati per la stagione 2024-25, ma a fronte del pagamento di una sanzione pecuniaria di circa 4,2 milioni di euro. Una cifra che era già stata accantonata prudenzialmente a bilancio.

Le preoccupazioni, però, si spostano sulla cosiddetta "Squad Cost Rule", la nuova norma che regola il rapporto tra i ricavi e il costo della rosa. Se il club ha rispettato il target del 80% fissato al 31 dicembre 2024, ha ammesso che "potrebbe non rispettare il target fissato al 31 dicembre 2025" (che scenderà al 70%). Questa potenziale violazione renderebbe la società "passibile di una multa finanziaria nel corso dell'esercizio 2025-26".

(calcioefinanza.it)