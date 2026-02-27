Divieto di trasferta: l’Unione Tifosi Romanisti fa appello al Consiglio di Stato e chiede l'annullamento completo del Decreto Ministeriale

Dopo il divieto di trasferta fino alla fine della Serie A, imposto ai tifosi della Roma a causa degli scontri in Autostrada con quelli della Fiorentina, l’Unione Tifosi Romanisti tramite gli avvocati Lorenzo Contucci e Fabrizio Grassetti hanno impugnato l’appello cautelare presso il Consiglio di Stato per cercare di far riaprire le trasferte ai tifosi giallorossi. Dopo che il TAR aveva respinto il primo ricorso, ora è tutto rimandato presso il Consiglio di Stato. L'appello è stato presentato per richiedere l'annullamento completo del Decreto Ministeriale.