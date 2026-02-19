Di Canio: "Malen ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato. Mi dispiace abbiano nominato Vialli..."

Paolo Di Canio, ex calciatore di Lazio e Juventus tra le altre, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'impatto di Donyell Malen in giallorosso. Ecco le sue parole: "Ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato. Eppure l'abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok? Nell'Aston Villa era giustamente riserva di e soprattutto di Watkins, che sono più forti. Arriva qui, fa 5 gol in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli? Fratellone mio, un bacio al cielo, mi dispiace ti abbiano nominato".