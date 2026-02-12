Dall'Irlanda, l'ex calciatore Kilbane attacca Gasperini: "Danneggia la reputazione di Ferguson con opinioni mediche. Roma o Brighton intervengano"

L'ex nazionale irlandese Kevin Kilbane, dalle colonne dell'Irish Times, ha lanciato un duro atto di accusa nei confronti di Gian Piero Gasperini per la gestione mediatica e tecnica di Evan Ferguson. "Qualcuno deve iniziare a difendere Evan Ferguson", esordisce Kilbane: al centro della critica ci sono le dichiarazioni del tecnico della Roma sulle condizioni fisiche dell'attaccante ventunenne, arrivato in prestito dal Brighton. Kilbane contesta in particolare l'abitudine dell'allenatore di etichettare pubblicamente il giocatore come "incline agli infortuni", citando una recente frase in cui Gasperini sosteneva che Ferguson "rischia una piccola distorsione ogni volta che cambia direzione". Secondo l'irlandese, queste "opinioni mediche" espresse da un tecnico "68enne ha danneggiato la reputazione di uno dei migliori giovani calciatori che l'Irlanda abbia mai prodotto", con il rischio di influenzare negativamente i suoi futuri trasferimenti. "Gasperini ha 68 anni, dovrebbe saperlo", si legge nell'articolo e non dovrebbe "ridicolizzare il centravanti".

L'ex calciatore sottolinea come il tecnico orobico non abbia mai realmente voluto Ferguson, preferendo profili come Donyell Malen (arrivato a gennaio) e il giovane Robinio Vaz, relegando l'irlandese al ruolo di riserva inutilizzata. Kilbane invita esplicitamente la Roma o il Brighton a intervenire "in silenzio" per tutelare il calciatore.

A difesa della punta, Kilbane porta anche alcuni numeri: nonostante le difficoltà di adattamento alla Serie A, Ferguson ha siglato 5 reti in 22 presenze totali (considerando anche l'Europa League e la Nazionale), statistiche ritenute non disastrose per un ventunenne alla prima esperienza in un campionato tatticamente complesso come quello italiano.

Attualmente Ferguson è indisponibile per infortunio dal 28 gennaio e prosegue con allenamenti personalizzati.

(irishtimes.com)