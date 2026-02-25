Como: lesione del tendine d'Achille per Addai. Salta la Roma

Cesc Fabregas dovrà fare a meno di Jayden Addai nel match contro la Roma di metà marzo e non solo. Ecco la nota ufficiale dei Lariani: "La società Como 1907 comunica che, nel corso della seduta di allenamento odierna, il calciatore Jayden Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico".

(comofootball.com)