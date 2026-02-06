Chivu: tratto con la torcia olimpica per l'allenatore nerazzurro. Un tifoso gli grida "Forza Roma". La risposta del tecnico: "Daje" (VIDEO)

Ieri sera il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha percorso un tratto milanese trasportando la fiaccola Olimpica tra l'entusiamo dei tanti tifosi interisti presenti. Mentre camminava, però, un tifoso romanista gli ha gridato "Forza Roma". Divertita la reazione del tecnico romeno, che gli ha risposto con un simpatico "Daje".

