Caos Inter-Juventus: Rocchi ammette l’errore su Kalulu: “La Penna ha sbagliato, ma basta con le simulazioni che inducono all'errore”

La bufera post Inter-Juventus non accenna a placarsi. Dopo il 3-2 dell’Inter nel “Derby d’Italia” di sabato sera, è l'arbitro del match, Federico La Penna a finire al centro delle polemiche per chiaro errore nell’espulsione di Pierre Kalulu, episodio che ha cambiato volto alla sfida e scatenato l’ira bianconera

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha ammesso “Siamo molto dispiaciuti: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il VAR per sanarla”, aggiungendo anche "La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità, non è l’unico ad aver sbagliato perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci"

(ansa)