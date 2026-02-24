Buffon: "Mi sarebbe piaciuto giocare nelle squadre di Gasperini. Roma? Pensavo gli ci volesse più tempo per i posti Champions"

Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e ha speso parole di grande apprezzamento per il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, elogiandone le qualità umane e professionali e analizzando il suo impatto sul campionato.

L'ex portiere ha espresso la sua ammirazione per il tipo di ambiente che l'allenatore riesce a creare all'interno delle sue squadre. "Mi sarebbe piaciuto far parte delle sue squadre", ha dichiarato Buffon. "Nelle sue squadre è sempre visto atteggiamenti dei giocatori molto professionali, molto maturi. Molta solidarietà fra di loro. C'era proprio una sensazione di un senso di squadra e di condivisione molto forte, che mi piace".

Buffon ha anche commentato il mancato approdo del tecnico sulla panchina della Juventus in passato: "È chiaro che è strano che un allenatore come lui, che ha fatto un percorso così importante e così lungo anche soprattutto nella Juve (con il settore giovanile, ndr), poi non abbia mai avuto questa soddisfazione. Penso che sarebbe stata una grande gioia per lui".

Infine, una valutazione sull'impatto immediato di Gasperini alla Roma: "Non pensavo che la cura Gasperini attecchisse a presa diretta. Pensavo magari ci volesse un po' più di tempo e quindi magari la Roma l'avrei vista più il prossimo anno da possibile piazza Champions".





