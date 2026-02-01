Aston Villa, Bailey si rilancia: "Alla Roma un periodo difficile, qui mi sento a casa"

Leon Bailey, tornato dal prestito alla Roma ha affermato che è "fantastico" essere di nuovo all'Aston Villa e ha ammesso che "mi sentivo come se fossi tornato a casa" quando ha indossato una maglia bordeaux e blu al Newcastle United.

Bailey, che ha trascorso la prima metà di questa stagione nella capitale italiana, senza però incidere molto, anche a causa di molti infortuni, ha ammesso di aver attraversato "un periodo difficile", ma di aver imparato molto da questa esperienza che lo ha aiutato mentalmente e fisicamente

Dopo esser subentrato nel secondo tempo contro i Magpies al St James' Park si è detto felicissimo di essere tornato al Bodymoor Heath, dove si prepara a tornare a Villa Park domenica contro il Brentford in Premier League.

"Non riesco a descrivere la sensazione, è fantastico essere tornato. Questo posto mi è mancato molto, davvero", aggiungendo: "I tifosi sono stati così accoglienti: giocatori, staff, tutti. Sono davvero grato e felice di essere tornato."

