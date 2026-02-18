Aston Villa, Bailey: "Felicissimo di essere tornato. Emery mi era mancato, è il miglior allenatore avuto in carriera. Roma? Ho giocato più da nove che da ala..."

Leon Bailey, ala offensiva dell'Aston Villa, è intervenuto ai canali ufficiali del club ed è stato l'ospite della nuova puntata del podcast dei Villans. Il calciatore giamaicano ha disputato la prima parte della stagione alla Roma, ma nella sessione invernale di calciomercato le due società hanno trovato l'accordo per l'interruzione anticipata del prestito e il giocatore è tornato in Inghilterra. Ecco le sue parole: "Sono felicissimo di essere tornato. Quando me ne sono andato, mi è mancato tutto dell'Aston Villa. Prima di tutto mi è mancato lo spogliatoio, con i ragazzi. Inoltre mi è mancato molto anche l'allenatore, per me è il migliore che io abbia mai avuto. Emery è fantastico".

In cosa ti ha migliorato Emery?

"Non solo il manager, bensì anche tutto lo staff che lo circonda. Tutti loro hanno un ruolo fondamentale. Mi hanno aiutato molto in carriera e sono grato a loro. È fantastico essere tornato in qui, mi sembra di imparare di nuovo. Mi sento nel posto giusto. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte di qualcosa, di poter dire di esserci stato fin dall'inizio e vedere il risultato finale".

Obiettivi stagionali?

"Spero di dare sempre il meglio di me stesso. Voglio aiutare la squadra il più possibile con tutte le mie capacità. Oggi durante la riunione ho detto che due anni fa eravamo in una buona posizione di classifica, proprio come adesso. Se riusciamo a imparare da quell'esperienza e a migliorare rispetto a quanto fatto all'epoca... Forse questa è l'occasione giusta per competere davvero e puntare al titolo".

Hai sempre giocato da ala offensiva?

"No, ero un centravanti e sono diventato un'ala offensiva soltanto all'inizio della mia carriera professionistica".

Se l'allenatore ora ti dicesse "Devi giocare come numero 9", lo faresti?

"Nell'ultima partita con la Roma ho giocato da numero 9. Lì ho giocato più da centravanti che nella mia posizione...".