AS Roma: lanciata la nuova linea di abbigliamento firmata Adidas Originals (FOTO)

Con un post pubblicato sui propri canali ufficiali, la Roma ha annunciato la nuova collaborazione con Adidas, svelando una linea d’abbigliamento "Originals" che unisce l’identità storica del club allo stile iconico del brand. "Il trifoglio incontra il nostro Lupetto per la nuova linea d’abbigliamento", si legge nel messaggio condiviso dal club giallorosso, che accompagna le immagini dei capi. Un’operazione che rafforza ulteriormente il legame tra Roma e Adidas, con una collezione che propone una felpa con zip, una felpa girocollo, una t-shirt e un pantalone lungo caratterizzati dall’inconfondibile logo del trifoglio del brand tedesco e dal simbolo del Lupetto.

(asroma.com)