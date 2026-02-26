Adriano: "Giocare con Totti è stata una grande soddisfazione. Wesley? Bel giocatore, farà ancora tantissimo" (VIDEO)

BETSSON.SPORT TALKS - Adriano, ex attaccante della Roma, è stato il protagonista del format condotto dal giornalista Pierluigi Pardo e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della sua breve avventura nella Capitale nella stagione 2010/11 e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: "A Roma mi sono sorpreso di quanta gente fosse arrivata alla mia presentazione. Per me giocare con Totti è stata una grande soddisfazione".

Wesley?

"E' sempre stato un bel giocatore, ha grande velocità e abilità. Farà ancora tantissimo".





