Adesso Gasp aspetta i gol dei centrocampisti

Non solo Malen. Gasperini di sicuro punta forte su Don, il centravanti titolare acquistato a metà gennaio: c'è da riconquistare la zona Champions.

Al tempo stesso, però, mette pressione su altri interpreti del suo sistema di gioco. Focus negli addestramenti sui centrocampisti. I gol devono garantirli anche loro se la Roma vuole recitare con le altre big del campionato. L'attenzione, quindi, non va solo all'attacco. Le reti segnate sono da squadra di metà classifica: 27. [...]

Ma a incidere sul raccolto è la cifra che accompagna i centrocampisti. La Roma non ha né Calhanoglu né McTominay. E nemmeno Rabiot. Gente che calcia da fuori. Così sono stati più utili i difensori. [...]

Koné, prima di farsi male, ne ha segnati 2. Cristante è fermo a 1. Questi numeri non comprendono le coppe. Gasperini però si aspetta che Pisilli, 2 reti allo Stoccarda in Europa League, veda la porta anche in campionato ed El Aynaoui, 8 reti nella scorsa stagione con il Lens e 1 con i giallorossi contro il Midtjilland e promosso titolare in assenza di Koné dopo aver giocato da protagonista con il Marocco in Coppa D'Africa. [...]

(Corriere della Sera)