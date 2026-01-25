VIDEO - The Voice: sorpresa di El Shaarawy a un giovane tifoso giallorosso

Bella sorpresa di Stephan El Shaarawy per un giovane partecipante di The Voice. Il giocatore della Roma ha mandato un videomessaggio al piccolo Gabriele, tifoso della Roma. "Anzitutto volevo salutare te e la tua famiglia, grandi tifosi della Roma. Mi hanno detto che hai una voce bellissima e che sei anche bravo con i piedi, quindi il consiglio che ti posso dare è di impegnarti sia nel canto che nel calcio, perché magari potresti diventare il primo calciatore che dopo un gol, anziché urlare, canterà. Mi raccomando, continua a impegnarti come stai facendo, un grande in bocca al lupo e un abbraccio".



