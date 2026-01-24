VIDEO - Il "Vikingo" Martin incontra un tifoso giallorosso...e del Boca: "Forza Roma e dale Boca". Il cronista: "Sono tutti tifosi della Roma, non ho incontrato un laziale"

Simpatico siparietto con un giovane tifoso della Roma pubblicato da Christian "Vikingo" Martin, ex giocatore di rugby e oggi giornalista, grande tifoso del River Plate. Il cronista chiede a un giovane romano: "Dale Boca!". "River", la risposta di Martin. "No, Boca! Daniele De Rossi. Forza Roma e dale Boca". Poi la domanda su Dybala: "Va al Boca?", "E va be', 6 milioni d'euro prende Dybala".

Poi la chiosa del giornalista: "A Roma sono tutti della Roma. Non ho incontrato un tifoso della Lazio, la Lazio è fuori da Roma".

