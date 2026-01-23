Tiago Pinto ricorda la Roma: "Non dimenticherò mai il giorno in cui me ne sono andato..."

In Spagna è stato definito il nuovo "Re Mida del calcio...", Tiago Pinto, dopo l'esperienza alla Roma, si è rimesso in gioco con il Bournemouth: ha recentemente chiuso la cessione di Semenyo al Manchester City (operazione da 72 milioni di euro), ha acquistato Toth e sta portando avanti altre operazioni di mercato.

Con la gestione di Tiago Pinto, la Roma ha dimostrato come una programmazione accurata del mercato e dei giovani talenti, unita a una strategia europea chiara, possa portare risultati concreti sia in Italia che in Europa.

In un'intervista concessa a "Marca", Pinto ha ricordato la sua avventura nella Capitale: "Non dimenticherò mai il giorno in cui me ne sono andato. Speri che non accada mai...", ha evidenziato.

"Credo che avessimo squadra per fare di più in Serie A, ma siamo stati molto competitivi in Europa...", ha dichiarato Pinto, ricordando anche il cammino in Europa League con Paulo Fonseca e la finale persa contro il Sevilla.

Un capitolo a parte merita José Mourinho: "Roma è una città molto calda, ma Mourinho é riuscito a unire tutti attorno allo stesso obiettivo...", ha commentato Pinto.

