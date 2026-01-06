Spalletti: "Rigorista? C’è gente che ci dice cosa fare e non ha mai provato quei momenti, gente che tifa Milan o Roma..."

DAZN - Prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus, sfida valida per la 19esima giornata di campionato in programma questa sera, il tecnico bianconero Luciano Spalletti è tornato sul rigore sbagliato da David contro il Lecce: "Il rigorista? Non bisogna dare retta a chi si filma e dice che il rigore lo devo decidere io. Noi decidiamo il rigorista nello spogliatoio e domenica sul foglio c’erano i nomi di Locatelli e Yildiz. Poi hanno una testa e una personalità e non si può togliere il pallone di mano a qualcuno, perché David è un centravanti che può calciare un rigore. C’è gente che ci dice cosa fare e non ha mai provato quei momenti in campo, gente che tifa Milan o Roma, lo fanno per creare confusione".