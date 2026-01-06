Soulé verso il forfait: c'è El Shaarawy

A Lecce con soli 15 giocatori di movimento, oltre ai Primavera. La Roma è in emergenza totale, in ogni reparto. L'ultima problema riguarda Soulé: l'argentino è affaticato, uscito dolorante dalla partita con l'Atalanta. Il forfait è probabile: al suo posto ci sarà El Shaarawy, con Dybala sul centrodestra. Il centravanti sarà ancora una volta Ferguson: l'irlandese è in vantaggio su Dovbyk, che non è ancora al top. In difesa sarà rivoluzione. [...] Sarà un terzetto inedito davanti a Svilar: Gasperini dovrebbe optare per Ghilardi sul centrodestra, Ziolkowski in mezzo e l'adattato Rensch da braccetto sinistro, come già accaduto a Torino contro la Juve. L'alternativa è l'arretramento di Celik in difesa, con Rensch più alto, ma ieri è stata provata la prima soluzione [...]

(Corsera)