Simeone nodo da sciogliere. Zapata o Njie le soluzioni

Le attenzioni dello staff sanitario del Toro, in queste ore, sono tutte rivolte sul centravanti argentino Giovanni Simeone (ieri ha svolto ancora differenziato). Rientrato dalla trasferta di Coppa Italia contro la Roma, il Cholito ha accusato dolore alla coscia sinistra in conseguenza di un colpo preso durante la sfida con i giallorossi. [...] A questo punto, la palla passa al tecnico Marco Baroni al quale spetterà la scelta se schierarlo domani (fischio d'inizio alle ore 18) nuovamente contro la Roma di Gasperini, ma stavolta per un incrocio di campionato. La sensazione è che, in via cautelativa, il Cholito potrà godere di un turno di riposo. Con Adams confermatissimo al centro dell'attacco, l'impiego di Zapata o il rilancio del giovane Njie potrebbero essere le soluzioni. [...]

(Gasport)