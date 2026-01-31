Serie A, il Napoli batte la Fiorentina: al Maradona finisce 2-1. Azzurri a +3 sulla Roma

Il Napoli di Antonio Conte batte 2-1 la Fiorentina e tiene lontane le inseguitrici. A decidere sono stati i gol di Vergara e Gutierrez. La rete di Solomon illude la Viola che ci prova fino all'ultimo a trovare il pareggio. Azzurri che salgono a 46 punti a -1 dal Milan secondo e a +3 sulla Roma quarta. La formazione di Vanoli invece non riesce a scrollarsi dalla zona retrocessione e resta al terz'ultimo posto con 17 punti.