Scontri tifosi Lazio e Napoli in A1 tra Ceprano e Frosinone: indagini della polizia. Intercettati 80 tifosi laziali. Sequestrati caschi, aste e petardi (VIDEO)

Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti questa mattina presto lungo l'autostrada A1 dove sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, era stata segnalata la presenza di più persone col volto coperto e armate di bastoni che si stavano affrontando. All'arrivo degli agenti le persone si erano già allontanate. Dalle prime indagini, risulterebbe trattarsi di un gruppo di tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, e di uno di sostenitori del Napoli, in viaggio verso Torino per l'incontro serale di campionato con la Juventus, che si sarebbero fermati e scesi dai propri mezzi per ingaggiare una colluttazione sulla carreggiata autostradale. Una pattuglia della Polizia Stradale ha visto lo scontro tra i due gruppi all'altezza di Pofi. La maggior parte dei minivan ha ora superato Anagni e sono inseguiti dalla polizia stradale e volanti. Sono stati registrati anche danni ad alcune auto parcheggiate alla stazione di servizio Macchia Est. Sono in corso indagini.

(Adnkronos)

Sono 80 i tifosi laziali che sono stati intercettati all'alba di questa mattina dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e, una volta bloccati, identificati anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van ed auto private, è stato intercettato lungo la A1 da equipaggi della Polizia Stradale dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo la stessa arteria autostradale, tra i supporters biancocelesti e gli ultras del Napoli. E' subito scattato il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento lungo la grande viabilità e, una volta indirizzatisi verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, verosimilmente allo scopo di eludere eventuali attività di controllo presso i caselli principali di ingresso nella Capitale, sono stati intercettati e bloccati da equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da contingenti della forza pubblica coordinati da Funzionari dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e di altri uffici della Questura, che sono stati inviati sul posto nel giro di circa 20 minuti. Dall'interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale, alla vista degli agenti, sono stati buttati lungo il ciglio della strada oggetti atti ad offendere nonché coltelli da cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato ed i passeggeri del van sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito. Ulteriori tifosi laziali, che viaggiavano a bordo di un pullman, sono stati intercettati nella zona di Piazza Don Bosco dopo che, alla vista degli agenti della Questura, hanno tentato di sottrarsi ai controlli. Alcuni dei passeggeri sono stati comunque rintracciati e alcuni trovati in possesso di taglierini e petardi. All'interno del pullman, poi comunque intercettato da equipaggi della Questura, sono stati trovati caschi, aste e petardi che sono stati sequestrati.

(Adnkronos)

Come riporta Roma Today, all'interno del pullman della Lazio sono stati trovati aste, caschi e petardi: tutti oggetti sequestrati.



