Roma-Stoccarda: allarme ultras. Rinvenute bottiglie di vetro e aste metalliche nelle stive dei pullman sui quali viaggiavano i tifosi tedeschi

Controlli preventivi da parte della Polizia messi in atto dalla Questura di Roma in vista di Roma-Stoccarda, match di Europa League. Rinvenute bottiglie vuote e aste metalliche all'interno delle stive di alcuni pullman contenenti tifosi tedeschi.

"Sono scattati alle 9:00 di questa mattina, in ossequio al dispositivo di sicurezza messo in atto dalla Questura di Roma in vista della gara di calcio internazionale A.S. Roma-VfB Stoccarda, i controlli preventivi che hanno interessato tutte le aree del centro cittadino, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, così come le barriere autostradali che consentono l’accesso all’interno del centro urbano.

Un primo pullman di tifoseria non a rischio è stato intercettato alle ore 11:00 circa e, dopo i controlli di rito, indirizzato verso l’albergo di riferimento.

Alle ore 11:30 circa sono stati, invece, intercettati presso la barriera autostradale di Roma Nord sette pullman a bordo dei quali viaggiava la componente della tifoseria tedesca “a rischio”.

Tutti i supporters tedeschi sono stati sottoposti a procedure di compiuta identificazione, anche con il contributo della polizia scientifica.

Contestualmente, è stata verificata la disponibilità dei tagliandi di accesso per lo stadio Olimpico e, nello specifico, per il settore ospiti, così come sono state censite le strutture alberghiere all’interno delle quali gli stessi andranno ad alloggiare nelle prossime ore, anche al fine di pianificare mirati controlli ed attività di pattugliamento tese a scongiurare eventuali criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Le stive dei pullman a bordo dei quali gli stessi viaggiano sono state oggetto di controlli e di bonifiche, che hanno consentito di sottrarre alla disponibilità dei tifosi decine di bottiglie di vetro vuote.

Nell’ambito degli stessi controlli sono state rinvenute, all’interno della stiva di un pullman, alcune aste metalliche che sono state consegnate dai supporters a personale delle Forze di polizia.

I controlli proseguiranno in maniera serrata durante tutta la giornata fino alla notte ed interesseranno poi, in una logica di continuità, il match day, anche in questo caso fino alla notte che condurrà al 23 gennaio prossimo.

Analoga attenzione è rivolta al monitoraggio della tifoseria romanista, anche con attenzione dedicata ai luoghi di abituale ritrovo".

(questure.poliziadistato.it)