Roma-Sassuolo, Ryan Friedkin presente in tribuna. Con il vicepresidente anche Ranieri e Massara

La proprietà torna a far sentire il suo sostegno alla squadra. Per la sfida casalinga contro il Sassuolo, in tribuna allo Stadio Olimpico è presente anche il vice presidente Ryan Friedkin. Accanto a lui, come di consueto, anche le altre due figure chiave della dirigenza giallorossa: il consigliere Claudio Ranieri e il Direttore Sportivo Frederic Massara. Un segnale di vicinanza e compattezza in un momento chiave della stagione.