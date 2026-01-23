Roma-Milan: Saelemaekers torna in gruppo

Recupero a tempo di record per Alexis Saelemaekers. Il belga, che nei giorni scorsi aveva seguito un programma personalizzato per smaltire un risentimento all’adduttore sinistro accusato nella gara contro il Lecce, è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo. Il rientro in squadra lo rende quindi disponibile per il big match di domenica contro la Roma. Starà ora a Massimiliano Allegri valutare se impiegarlo dal primo minuto sulla fascia destra o confermare Zachary Athekame come titolare, con Saelemaekers pronto a subentrare.