Roma-Milan, la richiesta della Sud sulla coreografia per stasera: "Alzate i cartoncini solo quando verrà sollevata la bandiera di De Falchi"

Roma è carica per il big match di questa sera contro il Milan che vale tantissimo in termini di classifica e di lotta Champions. Come di consueto, per la gara contro i rossoneri è prevista una coreografia da parte della Curva Sud che, tramite l'ausilio del profilo Instagram dell'avvocato Lorenzo Contucci, ha dato le istruzioni per aiutare la scenografia di stasera: i tifosi non dovranno spostare i cartoncini presenti sui seggiolini, bisognerà agevolare il passaggio dei ragazzi con il materiale, alzare i suddetti cartoncini solamente nel momento in cui verrà sollevata la bandiera di Antonio De Falchi e non bisognerà accedere fumogeni o torce o agitare le sciarpe.



